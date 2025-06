Polonia: Tusk ottiene la fiducia del parlamento con 243 si' e 210 no

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - Il governo pro-europeo di Donald Tusk in Polonia ha ottenuto la fiducia del Parlamento con 243 voti a favore e 210 contrari. Il voto di fiducia era stato chiesto dallo stesso Tusk dopo la vittoria dello storico nazionalista Karol Nawrocki alle presidenziali dell'1 giugno. "Avevo bisogno di questo rinnovato voto di fiducia per ragioni evidenti - ha dichiarato Tusk alla stampa dopo il voto -. La mia intenzione non era mostrare che ero forte e che avevo una maggioranza, ma mettere fine a ogni speculazione". Poche ore prima del voto Tusk aveva affermato che il governo dovra' affrontare "un lavoro molto duro e serio, in condizioni che non miglioreranno". Secondo gli osservatori, il trumpiano Nawrocki cerchera' di far cadere il governo pro-europeo e rafforzare il principale partito d'opposizione, Diritto e Giustizia (PiS), che lo ha sostenuto. Nawrocki ha vinto le elezioni con il 51% dei voti contro il 49% ottenuto dal sindaco pro-europeo di Varsavia, Rafal Trzaskowski, sostenuto da Tusk. Secondo Tusk, il voto di fiducia dovrebbe rappresentare un "nuovo inizio" per il governo. Anche se la coalizione appare stabile, esistono tensioni interne, in particolare con il partito contadino, che sostiene valori socialmente conservatori e chiede maggiori restrizioni sull'immigrazione.

