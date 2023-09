Polonia: Duda, nel 2024 oltre 4% Pil sara' destinato alla Difesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - La Polonia destinera' l'anno prossimo piu' del 4% del suo prodotto interno lordo alla difesa. Lo ha annunciato il presidente Andrzej Duda. "L'anno prossimo prevediamo di spendere 137 miliardi di zloty (33 miliardi di dollari) per la difesa - ha detto Duda parlando a una fiera militare nella citta' di Kielce -. Cio' rappresenta piu' del 4% del nostro Pil". Il minimo richiesto dalla Nato per le spese militari dei suoi membri e' del 2% ma la Polonia, che gia' per quest'anno intende spendere nell'ordine del 4%, intende accelerare ulteriormente gli investimenti il prossimo anno in considerazione dell'invasione russa dell'Ucraina, paese a cui Varsavia sta garantendo il massimo appoggio.

Cop

(RADIOCOR) 05-09-23 15:57:31 (0473) 5 NNNN