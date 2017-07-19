Polizia Postale: in 2025 trattati oltre 51.500 casi cyber crime con 239 arresti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Nel 2025 il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha rafforzato poi le attivita' preventive e investigative attraverso la procedura di monitoraggio Osint del web e indagini mirate sulla relazione tra radicalismo e dimensione digitale. L'anno, si legge nel report, e' stato segnato da un aumento delle minacce ibride legate alle tensioni geopolitiche internazionali, con riflessi sulla sicurezza interna. Il cybercrime economico-finanziario e' rimasto centrale, con 27.085 casi trattati e 4.489 persone indagate.

Sul fronte della prevenzione e del contrasto, il Commissariato di P.S. Online, sito ufficiale della Polizia Postale, ha ricevuto 5,2 milioni di visite e quasi 76 milioni di accessi. Gli operatori specializzati hanno gestito oltre 25 mila richieste di informazioni e piu' di 94 mila segnalazioni (inerenti phishing, social network e attacchi informatici), con 232 interventi diretti di soccorso pubblico e 26 alert a tutela della collettivita'. Il Servizio ha anche rafforzato il proprio ruolo sul versante formativo, promuovendo iniziative di sensibilizzazione che hanno coinvolto 4.309 scuole, 324.702 studenti, 25.838 docenti, 17.085 genitori e altri 48.835 partecipanti in incontri scolastici, seminari e convegni dedicati alla cultura della sicurezza online. A conferma dell'impegno, la Polizia Postale ha ottenuto due importanti riconoscimenti: al World Police Summit di Dubai per il progetto editoriale 'Sulle tracce dell'hacker', realizzato con la Fondazione Geronimo Stilton, e il Premio Nazionale per le Competenze Digitali nella categoria 'Inclusione digitale' con il progetto 'Sicurezza Cibernetica per tutti'.

