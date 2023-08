Politica: Salvini, Tajani, Calderone, Fitto, Urso a sesta edizione de 'La Piazza'

Kermesse di Affaritaliani.it in Puglia dal 26 al 28 agosto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 ago - Il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall'insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, il futuro di Fratelli d'Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d'autunno e il debito pubblico in crescita: sono questi i grandi temi da cui prendera' il via la sesta edizione de 'La Piazza - Il Bene Comune', la kermesse politica di affaritaliani.it che si terra' il 26,27 e 28 agosto a Ceglie Messapica, intitolata 'Meloni d'autunno'.

Tra gli ospiti annunciati nella conferenza stampa di presentazione che si e' tenuta a Ceglie Messapica ci sono i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - rispettivamente anche ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - e altri quattro ministri: Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Nel programma anche tante altre personalita' provenienti dal mondo della politica, della magistratura, del giornalismo e dell'economia.

