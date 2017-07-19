Politica agricola: Metsola, avviato il negoziato per una Pac piu' semplice

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 nov - 'Abbiamo avviato un negoziato che nei nostri auspici ci portera' a un'agricoltura piu' semplice ma anche piu' concreta e tangibile'. A dirlo questa sera arrivando nella sede della Coldiretti a Roma la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

'Si tratta di un negoziato - ha aggiunto Metsola - che prendera' mesi. In questa ottica trovo importante che i diversi gruppi parlamentari comincino a esprimere la propria posizione come gia' fatto da alcuni la scorsa settimana. E' bene che tutti esprimano le proprie idee in modo che la discussione possa avvenire in trasparenza e chiarezza.

Ricordo che la discussione vertera' sul funzionamento dei programmi nazionali che e' solo uno dei 20 programmi che abbiamo in discussione. E che l'obiettivo finale al quale vogliamo arrivare e' quello di una politica agricole Ue piu' chiara e piu' semplice'.

