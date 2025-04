Politecnico Torino: via a gara per realizzare la 'Piattaforma Aerospazio'

Bando da 33 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - Il Politecnico di Torino ha mandato in gara un appalto del valore di oltre 33 milioni (esattamente 33.323.323,18 euro) per la realizzazione della 'Piattaforma Aerospazio', nell'ambito dell'investimento per realizzare nel capoluogo piemontese la 'Citta' dell'aerospazio'. La nuova struttura sara' realizzata nell'area di Corso Marche. Il valore del bando include opzioni per 'l'affidamento di lavori per adeguare gli spazi di alcuni laboratori alle infrastrutture/apparecchiature scientifiche', per un valore di poco piu' di 3 milioni di euro. Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutando l'offerta tecnica (max 70 punti su 100) e il prezzo (max 30 punti su 100). Per le offerte c'e' tempo fino al prossimo 13 maggio.

