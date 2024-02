Polimi: secondo in Europa per il Financial Times con l'Mba

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - Anche il PoliMi Graduate School of Management, la business school che fa parte della School of Management del Politecnico di Milano, tra le 100 migliori business school nel mondo secondo il Financial Times Global Mba Ranking 2024. La Business School del Politecnico si posiziona al secondo posto in Europa tra le scuole appartenenti ad un'universita' tecnica dietro solo all'Imperial College Business School. Nella classifica generale la business school milanese e' al 97esimo posto. In particolare, l'Mba e' sesto al mondo per le attivita' didattiche, scambi e internship all'estero offerte agli studenti; mentre il Master in Business administration dell'ateneo milanese si posiziona al 21esimo posto al mondo per l'impatto delle ore di formazione su temi di etica, green, responsabilita' sociale. Trentaseiesimo posto per l'International mobility, con la percentuale di studenti internazionali pari al 73%. Significativa anche la valutazione del Salary increase: in media lo stipendio degli Alumni di POLIMI Graduate School of Management dopo aver completato il Master cresce del 78% rispetto agli anni precedenti l'iscrizione.

'Il riconoscimento del Financial Times ci inorgoglisce e ci soddisfa. Questi risultati riflettono il nostro impegno incessante nel fornire un'istruzione di alta qualita' che integra consapevolezza, capacita' umane e tecniche, preparando leader responsabili che possano contribuire a costruire una societa' piu' equa ed inclusiva', le parole di Vittorio Chiesa e Federico Frattini, Presidente e Dean di PoliMI Graduate School of Management.

