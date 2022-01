Poligrafico: moneta dedicata a Falcone e Borsellino nella collezione 2022

Rivera (Mef): 'quadruplicate le vendite online' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Una moneta da due euro per ricordare il trentennale dall'omicidio in Sicilia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, caratterizza la collezione numismatica 2022 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato controllato dal ministero dell'Economia. La presentazione alla stampa della nuova collezione di 17 monete e' stata per il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, l'occasione per ricordare l'attenzione che via XX settembre dedica all'istituto presieduto da Antonio Palma e guidato da poche settimane dalla nuova amministratrice delegata Francesca Reich. "Il Poligrafico e' custode di valori non soltanto monetari e negli anni e' diventato sempre piu' motore di innovazione".

Rivera ha sottolineato il forte sviluppo delle vendite online "quadruplicate" nell'ultimo quadriennio. C'e' secondo Rivera un aumento di interesse per il prodotto numismatico e la collezione 2022 che prevede, tra l'altro, un trittico di monete dedicato ai 150 anni della Fondazione Pirelli, sara' tirata in 250mila esemplari rispetto ai 200mila dello scorso anno "cresce la domanda per il prodotto numismatico". Alla presentazione, presso il Museo della Zecca di Roma, e' intervenuto, tra gli altri, l'ex sottosegretario all'Economia Paolo Cento, membro del cda del Poligrafico.

Ggz

