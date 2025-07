Pnrr-Pnc: Cresme-Camera, fondi infrastrutture strategiche a 71,5 miliardi -3

Busia (Anac): incapacita' di spesa fa svuotare il Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,30 lug- Commentando il Rapporto, il presidente dell'Anac Giuseppe Busia ha sottolineato che 'noi vediamo in parte una fisiologica, positiva e rassicurante prosecuzione del Pnrr'. 'Pero' - ha aggiunto Busia in riferimento all'uscita delle opere dal Piano e al relativo definanziamento a causa dell'impossibilita' di rispettare la scadenza - vediamo anche che stiamo un po' svuotando alcune opere strategiche perche' doverosamente e giustamente le stiamo mettendo su altri fondi; e questo misura anche quello che non stiamo riuscendo a realizzare'. 'Stiamo svuotando il Pnrr e contribuendo con fondi nazionali - ha ribadito Busia - in parte perche' il Pnrr non ha funzionato e in parte perche' noi non eravamo capaci di spendere'.

