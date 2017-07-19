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            Pnrr: Zangrillo, conseguite tutte le milestone e i target di competenza Pa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - 'Ieri 30 giugno, si e' chiuso il termine per il raggiungimento degli obiettivi Pnrr e sono state conseguite tutte le milestone e i target di competenza del Ministro per la Pubblica amministrazione'.

            Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, rispondendo oggi alla Camera al question time a una interrogazione sui risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del Pnrr dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici, 'Nello specifico - ha spiegato Zangrillo - sul fronte della formazione, la milestone M1C1-66 prevede il raggiungimento di almeno 441.750 certificati di frequenza riferiti a singoli dipendenti pubblici. Dal 2023 a oggi i dipendenti formati sono 472mila per complessivi 2.877.000 certificati di frequenza. 4 volte l'obiettivo. Per raggiungere tale obiettivo e' stata realizzata la piattaforma Syllabus che eroga corsi di formazione, online e gratuiti, alla quale hanno aderito piu' di 10mila amministrazioni pubbliche con 1milione 220mila persone coinvolte in attivita' di formazione'. Il ministro ha precisato che 'il Dipartimento della funzione pubblica ha raggiunto gli obiettivi della milestone M1C1-59ter con riguardo alla gestione strategica delle risorse umane e della milestone M1C1-63 sulla semplificazione delle procedure amministrative e sulla interoperabilita' dei Suap e dei Sue'.

            Dca.

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