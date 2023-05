Pnrr: Urso, spostare fondi verso progetti realizzabili e automotive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - L'idea del governo e' di togliere dal 'Pnrr progetti non congrui e non realizzabili nel tempo' e spostare i fondi 'su progetti realizzabili che inneschino uno sviluppo'. 'Se riusciremo a farlo e siamo convinti di farlo nella trattativa con l'Ue, abbiamo gia' i progetti da finanziare, il primo sara' la transizione 5.0, cio' credito fiscale pari almeno al 40% destinato alle imprese che investono nell'ammodernamento dei propri impianti in tecnologia green tanto piu' se indirizzati verso innovazione digitale. Secondo progetto, incrementare le risorse destinate all'automotive' per rinnovare il parco macchine italiane, troppo vecchio. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante l'incontro 'Perche' occorre una politica industriale' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. Inoltre, Urso ha ricordato che molti degli incentivi degli ultimi anni sono andati ad auto prodotte all'estero, mentre l'obiettivo e' quello di incentivare la produzione in Italia.

