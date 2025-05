Pnrr: Upb, spese in Salute rispettate ma lontane dal target totale -2

Serve piano reclutamento personale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - I ritardi nella realizzazione dei progetti, in particolare edilizi e nel Mezzogiorno, e la grave carenza di personale sono le criticita' principali per riorganizzare e potenziare il Ssn, secondo l'Upb. "Allo stato attuale, una discrepanza tra la programmazione e l'esecuzione concreta dei progetti finanziati pone un'incognita sul raggiungimento di un effettivo riequilibrio infrastrutturale. Il Pnrr prevede un vincolo di destinazione delle risorse al Mezzogiorno, ma la revisione verso il basso dei target sugli interventi edilizi e la mancanza di nuovi obiettivi regionali coerenti con la revisione potrebbe non garantire il previsto riequilibrio infrastrutturale, anche se i traguardi europei fossero rispettati". Inoltre, avverte l'Upb, la realizzazione degli investimenti non garantira' l'entrata in funzione a pieno regime delle strutture sanitarie nuove o potenziate se queste non verranno popolate di professionisti formati. Attualmente i servizi assicurati nelle Case e negli Ospedali di comunita' sono pochi, soprattutto nel Mezzogiorno, e non e' chiaro in che misura i nuovi posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva siano dotati di personale aggiuntivo. Appare indispensabile un piano di reclutamenti di infermieri e alcune specialita' mediche, ma anche medici di medicina generale, per l'Upb, che ricorda come "gia' al momento dell'approvazione del Pnrr, questa era apparsa come una delle piu' gravi lacune del progetto di rafforzamento del Ssn, per il quale sono state aggiunte risorse", di cui va ora valutata la capienza.

