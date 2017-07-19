Pnrr: Upb, con sesta revisione indebitamento netto migliora per 4,8 mld in 2026 -2

A fine Piano possibili differenze tra fondi ricevuti e spesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - "Alla luce delle informazioni disponibili - prosegue l'Upb - la revisione ha determinato un saldo positivo soprattutto per la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura), con un incremento di 4,4 miliardi, e per la Missione 3 (Infrastrutture per una mobilita' sostenibile), con un aumento di 1,2 miliardi. Le altre Missioni registrano un saldo nullo o negativo. In particolare, la Missione 7 (REPowerEU) subisce la contrazione piu' marcata con un saldo negativo di 4 miliardi, dovuta essenzialmente al depotenziamento di Transizione 5.0. Anche la Missione 2 (Rivoluzione Verde) vede una riduzione di un miliardo, con il taglio di fondi destinati inizialmente alle rinnovabili per le comunita' energetiche".

Nel dettaglio, calcola l'Ufficio parlamentare di bilancio, "complessivamente, ammontano a 23,8 miliardi le risorse assegnate a misure che consentono un differimento della spesa oltre la scadenza del Piano (agosto 2026). Alla data del 30 gennaio la spesa di tali misure risulta pari a poco meno di 2,3 miliardi". Si rileva, inoltre, che "il ricorso a facility e strumenti finanziari conduce a due percorsi che possono avere tempistiche diverse: da un lato, il rispetto delle milestone e dei target, necessario per ottenere il pagamento delle rate da parte delle Istituzioni europee; dall'altro, l'effettiva realizzazione delle misure, che determina l'andamento della spesa e dipende dalla capacita' amministrativa. Considerato anche che il mancato raggiungimento di una milestone o di un target non comporta la restituzione di tutte le somme gia' ricevute, ma solo una riduzione parziale della rata corrispondente, secondo criteri definiti dalla Commissione europea, non si puo' escludere che, al termine del Pnrr, emergano differenze, positive o negative, tra l'ammontare complessivamente ricevuto dalla Ue e quanto effettivamente speso per attuare le misure previste.

Bof

(RADIOCOR) 13-02-26 12:36:23 (0314)FONUE 5 NNNN