Pnrr: Tar Puglia, torri Inwit piano 5G prevalgono su volonta' dei comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Per i giudici amministrativi l'iniziativa di Inwit non puo' essere considerata alla stregua di quella di un qualsiasi operatore economico, mosso da finalita' di natura puramente imprenditoriale, 'giacche' detta societa' agisce in qualita' di soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l'interesse generale - ulteriore e distinto rispetto a quello, gia' di per se' rilevante, allo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio nazionale - alla copertura della rete 5G nelle c.d. 'aree a fallimento del mercato''. In tali situazioni, prosegue la decisione, gli operatori economici non hanno interesse ad effettuare investimenti, 'perche' il ritorno degli stessi sarebbe inferiore a quanto investito, di qui l'intervento pubblico per realizzare SRB in zone che altrimenti rimarrebbero scoperte, con conseguente nocumento per gli utenti che rimarrebbero privi del servizio di comunicazione'. La realizzazione delle infrastrutture del Piano e' invece disposta sulla base della posizione dei pixel, vale a dire dei quadranti in cui e' suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle aree.

