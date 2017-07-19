Pnrr: Svimez, svolta amministrativa del Sud con tempi di affidamento dimezzati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Mentre l'avanzamento della spesa relativa ai fondi Pnrr procede a rilento con il Mezzogiorno fermo al 39,5% contro il 52,7% del Centro-Nord, le Regioni meridionali hanno compiuto un balzo storico nell'efficienza amministrativa, riducendo i tempi di pre-affidamento e affidamento delle opere pubbliche del 55%, piu' del doppio rispetto al Nord. Lo dice l'analisi econometrica condotta da Svimez su 68.194 progetti. Con i pagamenti fermi al 55,5% del totale, pari a circa 93 miliardi di euro al 26 febbraio 2026, il Pnrr si avvicina alla sua fase conclusiva con un avanzamento finanziario ancora incompiuto. Lo scarto territoriale e' netto: il Centro-Nord ha rendicontato il 52,7% delle spese, il Mezzogiorno soltanto il 39,5%. Il divario si allarga ulteriormente per le sole opere pubbliche, 68,9 miliardi complessivi, dove lo scarto tra le due macroaree supera i 20 punti percentuali. Calabria e Sicilia si trovano in coda, con quote di spesa rispettivamente al 35,6% e al 35,2%. Eppure, dietro questi numeri si nasconde un risultato di portata storica: il Pnrr ha operato come un potente fattore di convergenza procedurale, cancellando in pochi anni decenni di divario nella capacita' amministrativa degli enti locali meridionali.

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