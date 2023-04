Pnrr: Spada (Assolombarda), fondamentale, possibili rallentamenti ma soldi siano spesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pavia, 04 apr - Il Pnrr e' fondamentale per il Paese, specie per i comuni piu' piccoli, ed e' importante che i fondi siano spesi. "Abbiamo sempre una attenzione di fondo verso il Pnrr, che e' fondamentale. E' una opportunita' per il nostro Paese, per riuscire a colmare un gap, quindi l'attenzione l'abbiamo fin dall'inizio e le preoccupazioni le abbiamo fin dall'inizio. Soprattutto per i comuni piu' piccoli, dove la capacita' di organizzazione e le risorse sono limitate". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine della presentazione di "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa 2023', la manifestazione per la diffusione dei valori della cultura d'impresa che promuove le economie locali a forte vocazione industriale, in corso a Pavia. Il presidente di Assolombarda ha sottolineato che "quello che noi facciamo e' offrire tutta la nostra disponibilita' in termini di proposte". Detto questo, e' possibile che ci siano dei rallentamenti: "Tutte le procedure sono abbastanza complesse, quindi un po' di ritardi ci sono. L'importante e' che questi fondi non vadano persi e che si crei un circolo virtuoso a favore di tutto il territorio", ha detto. A chi chiedeva un commento sulla possibilita' di rimodulare il Pnrr, spostando i fondi da un progetto all'altro e, teoricamente, da una regione all'altra, eventualmente anche da Sud a Nord, Spada ha risposto che "e' importante riuscire a investire questi soldi, se ci sono delle parti del Paese, non necessariamente al Sud, che non riescono a spenderli perche' non hanno una organizzazione adeguata e' giusto che questi fondi vengano trasferiti a chi ha la possibilita' di spenderli. Questo e' sicuramente un modo intelligente per non perdere questa grande opportunita'".

