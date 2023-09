Pnrr: Scerra (M5S), Fitto spieghi 47,7% interventi definanziati al Mezzogiorno

E' quanto emerge da esame parlamentare. Finora solo annunci (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - "Quanto emerge dall'esame parlamentare del Pnrr aumenta le preoccupazioni sulla gestione del piano da parte del governo Meloni. Restiamo ancora in attesa di comprendere le motivazioni per cui sia stato cosi' penalizzato il Mezzogiorno, dal momento che il 47,7% degli interventi definanziati e' collocato proprio al Sud. Pretendiamo di sapere le ragioni e le presunte criticita' che hanno portato al taglio di questi progetti preziosi per la Sicilia e le altre regioni meridionali". Lo afferma in una nota il deputato M5S Filippo Scerra, che annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto.

"Pretendiamo altresi' chiarezza sulle misure concrete, soprattutto di natura finanziaria - conclude il parlamentare - che il ministro annuncia di volere porre in essere per mettere una pezza al pasticcio di cui si e' reso protagonista. Finora abbiamo letto solo annunci, ora e' il tempo di risposte chiare e nette".

