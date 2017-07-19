Pnrr: Salvini, evitare 'down' investimenti dopo giugno 2026 -3

Definanzati progetti Pinqua (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 dic - 'Purtroppo abbiamo dovuto definanziare parecchi progetti sulla riqualificazione urbana', ha ricordato Salvini riferendosi al Pinqua, il piano per la realizzazione di alloggi per contrastare l'emergenza abitativa. Il ministro ha spiegato che tra la programmazione e l'esecuzione ci sono stati 'Covid, guerre, caro energia, caro materiali, conflitto Russia-Ucraina, conflitto Israele, i pirati nel Mar Rosso...'. 'Cosi' - ha spiegato - abbiamo dovuto definanziare parecchi progetti, non per mancanza di volonta' politica, ma perche' se il progetto quando l'ho presentato mi costava dieci e adesso mi costa 20, o mi dai piu' tempo, o mi dai piu' soldi o lo definanzio'.

