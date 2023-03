Pnrr: Salini (Webuild), non preoccupato, buonsenso prevalga su ideologia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Secondo Salini "ci sono nel Paese la volonta' e la necessita' di cambiare, dobbiamo trasformare in concreto le possibilita' che ci offre il Pnrr". In passato, ha detto l'amministratore delegato, "spesso c'e' stata mancanza di risorse, ma oggi non abbiamo scuse e questa opportunita' ci pone di fronte a una grande sfida, quella di creare infrastrutture sostenibili e con esse lavoro, dando un futuro alle prossime generazioni".

Salini ha aggiunto che "viviamo in un paese meraviglioso e abbiamo la responsabilita' di costruire nuove infrastrutture che miglioreranno la vita dei nostri figli". Quando si riesce a realizzare opere come il nuovo Canale di Panama, le dighe piu' alte del mondo, le ferrovie piu' lunghe, le linee ad alta velocita', ospedali e strade, "dobbiamo pensare che il limite a quello che immaginiamo e' solo temporale, non di competenza. Abbiamo raggiunto tutte le sfide che ci siamo posti nel settore delle infrastrutture, e spesso lo abbiamo fatto noi italiani", ha concluso Salini.

Ars

(RADIOCOR) 02-03-23 13:19:11 (0343)FONUE 5 NNNN