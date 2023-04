Pnrr: Rixi, regole penalizzano autotrasporto, parte fondi andra' su Intercity

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - 'Purtroppo, le regole di ingaggio sul Pnnr non hanno potuto dirottare risorse, che sarebbero necessarie, all'adeguamento delle attuali sedi stradali, sia Anas che per la parte autostradale nazionale, rispetto alle esigenze di un traffico che e' aumentato e rappresenta oltre l'88% delle merci che vengono trasportate nel nostro Paese'. Cosi' il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo al convegno 'Obiettivo rinascita 2023. La messa a terra del Pnrr' organizzato dal Sole 24 Ore nella sede di Assolombarda a Milano.

'E' evidente - prosegue - che la mobilita' all'interno del Paese per la stragrande maggioranza viaggia, e viaggera' ancora per moltissimo tempo, su gomma' e per questo 'noi abbiamo cercato nella ridefinizione di alcuni obiettivi del Pnrr di fare i collegamenti dell'ultimo miglio, anche con accorpamenti di progetti, e di infrastrutturare il sistema degli interporti, creando interporti ferroviari ma con dotazioni anche per l'autotrasporto'.

Diverso il caso, invece, del trasporto ferroviario, settore nel quale 'abbiamo pensato di iniziare a fare una politica, che partira' probabilmente nei prossimi mesi, di rinnovo di tutta la flotta Intercity, finanziandola in parte anche con fondi Pnrr, perche' oggi noi abbiamo la flotta che e' tra le piu' vecchie a livello europeo, con 45 anni di media'. Ma, conclude, 'se avessimo potuto utilizzare i fondi anche sul settore autotrasporto' ci sarebbe stato 'un salto di qualita' nei prossimi anni in tutto il settore e cio' avrebbe agevolato moltissimo il fatto di ridurre le emissioni'.

Enr-

(RADIOCOR) 13-04-23 14:31:47 (0403)INF 5 NNNN