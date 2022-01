Pnrr: Rfi consegna i progetti Potenza-Metaponto e galleria Santomarco

Mims: ultimati finora progetti ferroviari per 4,3 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - Con l'invio al Comitato speciale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del progetto per il potenziamento della tratta Potenza-Metaponto della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, Rete ferroviaria italiana ha concluso "nei tempi e nelle modalita' previste" tutti i progetti di fattibilita' tecnico-economica finanziati dal Pnrr. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture in una nota, aggiungendo che oggi e' stato presentato anche il progetto per il raddoppio della galleria Santomarco (tratta Cosenza-Paola della 'AV/AC Salerno-Reggio Calabria').

L'intervento, del valore di 1,2 miliardi di euro, e' finanziato con il Fondo nazionale complementare e si sviluppa per un'estensione di circa 22,2 km, di cui circa 17 km in sotterraneo. Il progetto della tratta Potenza-Metaponto si aggiunge ai cinque lotti per i quali Rfi ha gia' completato il progetto di studio di fattibilita' tecnico-economica per un valore complessivo di 4,3 miliardi di euro. Si tratta, piu' esattamente dei seguenti lotti: Alta velocita'/Alta capacita' Salerno-Reggio Calabria (Lotto 1 - Battipaglia-Praja, compresa Interconnessione Bretella per Potenza, e Sublotto 1 - Battipaglia-Romagnano); potenziamento Orte-Falconara' (Lotto 2 - Genga-Serra San Quirico); raddoppio della Roma-Pescara (Lotto 1 - Raddoppio Manoppello Interporto d'Abruzzo, Lotto 2 - Raddoppio Scafa-Manoppello); il potenziamento delle linee di accesso al Brennero (Lotto 3 -Circonvallazione di Trento).

