Pnrr: proroga registrazione a sportello telematico per avviso farmacie rurali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - La struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto la proroga al 26 giugno 2025 del termine per la registrazione allo Sportello telematico relativo all'avviso pubblico Farmacie rurali 2025. Resta invariata la scadenza del 30 giugno 2025 per la presentazione delle domande di contributo. L'avviso, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 81.472.793,44 euro a valere sul Pnrr, prevede contributi a fondo perduto fino a 44.260 euro per ogni punto vendita di medicinali. Obiettivo: incrementare l'efficienza e l'operativita', in termini di assistenza sanitaria, delle farmacie rurali nei piccoli comuni o frazioni con popolazione inferiore a 5mila abitanti. La misura rientra nell'ambito dell'investimento 'Strutture sanitarie di prossimita' territoriale' finanziato dal Pnrr - Next Generation Eu.

com-Dca

(RADIOCOR) 11-06-25 17:44:42 (0571)SAN,GOV,PA,FONUE 5 NNNN