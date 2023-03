Pnrr: Pella (Anci), Governo disponibile su fondi per assunzioni piccoli Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - 'Il Governo si e' detto disponibile a risolvere la questione legata alle risorse assegnate per l'anno 2022 ad oltre 700 piccoli Comuni, con il primo decreto di riparto del fondo destinato a sostenere finanziariamente le assunzioni di personale finalizzate ai progetti del Pnrr, decreto che pero' e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale solo a febbraio 2023. L'Anci ha chiesto di chiarire in modo inequivocabile che le risorse assegnate per l'annualita' ormai trascorsa possano essere impiegate dai Comuni beneficiari per effettuare assunzioni anche nel 2023, e non debbano essere restituite'. Lo ha detto il vice presidente vicario dell'Anci, Roberto Pella, durante la Conferenza Stato-Citta', chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto che assegna risorse ai Comuni sotto i 5mila abitanti attuatori di progetti previsti dal Pnrr, come contributo all'onere del trattamento economico del segretario comunale e agli incarichi di assistenza tecnica per l'attuazione del Pnrr.

'Per questa ragione il nostro parere sul provvedimento esaminato oggi e' stato condizionato alla risoluzione delle criticita' relative al primo decreto di riparto. L'apertura del Governo e' importante - ha concluso Pella - per questo ringraziamo per la disponibilita' il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sottosegretario al Mef Sandra Savino e il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, confidando che la situazione possa risolversi il prima possibile'. La Conferenza Stato-Citta' ha inoltre approvato i riparti di risorse aggiuntive destinate ai Comuni per il potenziamento degli asili nido (175 milioni nel 2023) e del trasporto scolastico studenti con disabilita' (50 milioni sempre sul 2023). I relativi dati sono gia' disponibili sul sito Ifel (obiettivi in comune). Via libera, infine, anche ai contributi a ristoro dei mancati gettiti Imu di alcuni Comuni dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, per i residui casi di inagibilita' di immobili terremotati.

