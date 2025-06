Pnrr: Parma, conclusi lavori da 12mln al canale Ottomulini per risparmio idrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Lavori conclusi per l'intervento da 12 milioni di euro lungo il Canale Ottomulini, una delle opere previste dal Pnrr per l'efficientamento del sistema irriguo nella Pianura Padana.

Le innovazioni tecnologiche, su un'area di 5000 ettari nel comprensorio di Sissa Trecasali, consentiranno un risparmio annuo del 35% d'acqua irrigua, pari a circa 638.681 metri cubi all'anno. Lungo 9km, il canale Ottomulini e' un'infrastruttura considerata strategica in una delle aree piu' produttive del 'made in Italy' agroalimentare. Oltre al ripristino funzionale e idraulico, i fondi del Pnrr sono stati destinati anche ad un nuovo rivestimento delle sponde, per rinnovare l'ultimo intevento che risaliva agli anni '60.

'Un intervento di efficientamento e riqualificazione di una struttura gia' esistente nel rispetto dei cronoprogrammi europei ' ha commentato Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) al taglio del nastro."Le opere assegnate ai Consorzi permetteranno complessivamente il risparmio idrico di quasi 550mln di metri cubi, vale a dire un volume superiore a quello utile dal lago di Garda, il piu' grande bacino italiano' ricorda Massimo Gargano, direttore generale di ANBI. 'Al territorio di Parma stiamo destinando complessivamente 52,7mln di euro, perche' l'investimento in ambito idrico ed irriguo e' vitale per tutto il territorio regionale", ha aggiunto Alessio Mammi, Assessore all'Agricoltura di Regione Emilia-Romagna. Nelle prossime settimane prendera' il via anche l'iter per l'efficientamento del canale della Spelta a Montechiarugolo: un'opera che permettera' un risparmio annuale di ulteriori 2,5mln di metri cubi d'acqua.

ami

