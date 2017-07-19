Pnrr: Orsini, mi aspetto rimodulazione, fondi rimasti siano destinati a crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Mi aspetto che ci sia una rimodulazione del Pnrr e spero che i fondi che rimangono possano essere messi per la crescita e la competitivita'. E' ovvio che su quei fondi noi facciamo affidamento". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuale Orsini, intervenendo all'assemblea pubblica di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, in corso a Milano.

