Pnrr: Oice, nel 2023 promosse gare per 1,5 miliardi di servizi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Per il presidente dell'Oice, Giorgio Lupoi, 'i dati sono coerenti con le attese visto che si sta andando verso la scadenza di fine giugno. Il dato importante, che mi auguro possa essere confermato nei mesi prossimi, e' quello dell'ultimo trimestre dell'anno che vede esplodere la domanda di servizi di supporto alle stazioni appaltanti, fino a quel momento in flessione come volumi. Da tempo sosteniamo che i supporti, in particolare quelli di project management a beneficio dei RUP, possono rappresentare lo strumento fondamentale per l'efficientamento delle procedure. Che le amministrazioni se ne stiano accorgendo ci fa piacere. Se si fosse partiti prima strutturando accordi quadro sul territorio per supportare soprattutto i comuni non sarebbe stato male. Rimangono pero' sullo sfondo alcune criticita' relative all'inadeguata valorizzazione di queste prestazioni di supporto da parte di alcune anche importanti committenze del settore delle infrastrutture, per superare le quali chiediamo il rapido adeguamento del decreto parametri, confluito nel codice appalti. Infine siamo molto preoccupati per l'avvio della digitalizzazione: stando ai primi 15 giorni di gennaio il mercato si e' quasi fermato'.

