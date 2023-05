Pnrr: Meloni, spendere per cose strategiche, con RePowerEu occasione tagliando

'Dibattito sia pragmatico, non ideologico' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - Il Pnrr "e' una delle questioni principali, una grande occasione. Le risorse devono arrivare a terra per essere spese nelle cose piu' strategiche. Il dibattito non deve essere ideologico, ma pragmatico". Lo ha indicato, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del tavolo con i sindacati. "Stiamo lavorando al RepowerEu e alla verifica sul Pnrr esistente - ha spiegato - per fare un tagliando che tenga conto del mutato scenario della realta' di oggi. Il RepowerEu diventa l'occasione per fare insieme una valutazione su cosa nel Pnrr puo' essere ottimizzato e perfezionato".

fil-bab

