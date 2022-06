Pnrr: Marsiaj, Piemonte portabandiera idrogeno verde, grande successo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - 'Dobbiamo essere tutti molto contenti che il Piemonte sia tra le primissime Regioni italiane ad aver firmato un protocollo con la Presidenza del Consiglio per il progetto bandiera, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguarda la creazione di una Hydrogen Valley'. Cosi' Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali Torino, in una nota, spiegando che 'verranno utilizzate aree industriali dismesse per realizzare siti di produzione di idrogeno verde, contribuendo a dare un forte impulso al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici non solo della nostra Regione, ma dell'intero Paese'. Il progetto fara' 'da motore anche per la ricerca applicata a una tecnologia sulla quale abbiamo molte aspettative per le sue possibili ricadute in settori industriali come l'automotive e l'aerospazio e creera' occupazione a vari livelli'.

