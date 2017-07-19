Pnrr: Lollobrigida, 800 milioni di euro in piu' per l'agrivoltaico
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Saranno stanziati altri 800 milioni di euro per progetti sull'agrivoltaico, ovvero la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle, dei fabbricati e delle infrastrutture delle imprese senza sottrarre suolo alla produzione agricola. Ad annunciarlo questa mattina lo stesso ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
Con la pubblicazione del nuovo bando la dotazione delle misura che gia' era passata dagli iniziali 1,5 miliardi a 2,3, arriva a sfondare il tetto dei 3,1 miliardi di euro di investimenti.
'Lo straordinario successo dell'iniziativa 'Parco Agrisolare' - si legge in una nota del Masaf - ha indotto la Commissione europea a finanziare a piu' riprese la misura.
Gia' oggi con i 2,35 miliardi di euro finora stanziati sono stati finanziati oltre 23mila progetti ed il target assegnato, in termini di potenza da fonti rinnovabili da installare, e' stato addirittura quadruplicato passando da 375 MW a oltre 1.500 MW'.
