PNRR: le Universita' per connettere la ricerca con gli investimenti -FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Il Pnrr 'ci sta abituando ad un nuovo modo di fare ricerca: fare rete con le altre universita' e con il territorio'. Cosi' Daniela Mapelli, rettrice dell'Universita' di Padova in occasione dell'iniziativa 'Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, incontro che ha lo scopo di comunicare i contenuti e le opportunita' del PNRR nelle citta' italiane. La rettrice ha indicato come in questo momento ci sia abbondanza di fondi per la ricerca e gli atenei avvertono il senso di responsabilita' di utilizzare questi soldi come investimento per le generazioni future. L'Universita' di Padova e' attualmente impegnata nella redazione di un progetto di sviluppo della terapia genetica e della tecnologia RNA.

Secondo la rettrice 'investire in queste tecniche significa che l'Italia intende diventare un punto di riferimento in queste due tecnologie'. Ogni bando destinato a progetti che colleghino la ricerca con l'impresa prevede finanziamenti che vanno dai 200 ai 400 milioni di euro. L'obiettivo e' investire sulle generazioni future, non lasciargli in eredita' ingenti debiti e abbattere le tre disparita' - territoriale, generazionale e di genere - che caratterizzano le societa' europee.

flv-

