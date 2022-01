PNRR: le Universita' per connettere la ricerca con gli investimenti -FOCUS -2

Gelimini, non e' assistenzialismo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - 'Il Pnrr non puo' essere una misura risarcitoria o assistenzialista' ha detto Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che ha sottolineato come non si tratti solo di ricevere soldi dall'UE, ma di impegnarsi per realizzare quelle riforme che i governi non sono ancora riusciti a realizzare. Durante il suo intervento, il Ministro ha aggiunto: 'c'e' polemica sul fatto che gran parte di queste risorse vadano al Mezzogiorno, e da donna del nord comprendo questo disagio. Pero' dico anche che se l'Italia ha ottenuto piu' risorse e' perche' questo divario esiste. Mi auguro che il Mezzogiorno abbia le capacita' di spendere il 40% che gli compete, mentre il nord sta gia' facendo la sua parte'. Il Ministro ha poi concluso il suo intervento parlando del fenomeno di impoverimento e spopolamento dei territori montani, di cui il Ministro ha la delega. Lo spopolamento della montagna non e' ineluttabile, ma anche in questi territori non bisogna agire in senso risarcitorio. Per questa ragione e' stata concepita una legge quadro che si propone di combattere la marginalizzazione dei territori remoti puntando a migliorare i servizi sul territorio e valorizzando le attivita' proprie del dna della montagna.

