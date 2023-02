Pnrr: Landini, governo in ritardo, mancano persone per gestione processi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - 'Questo governo e' in ritardo sul Pnrr perche' in questi anni - e non e' colpa di questo governo ma anche di quelli precedenti - quelli che dovrebbero progettare, governare i processi, gestire i processi non ci sono piu', perche' sono stati mandati via da Comuni, enti locali...'. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, partecipando al congresso della Fiom. In questo contesto, Landini ha lamentato il rischio di 'modifiche al codice degli appalti, che vuol dure riaprire a una logica di massimo ribasso e agli appalti a cascata', cosa che per il segretario della Cgil e' sbagliata. Una conseguenza del ritardo sul Pnrr, per Landini, e' stato anche quanto accaduto con il superbonus per l'edilizia e la situazione che si sta determinando, anche in virtu' dell'autonomia differenziata, e' che on i fondi del Pnrr si sta pensando solo 'a fare le strutture' e se, invece, non si programma anche il dopo, 'vuol dire che poi dovrai dare - per esempio l'asilo - in appalto, dovrai far gestire ai privati...'.

