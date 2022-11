Pnrr: Lagarde, grande opportunita' per Italia, importante realizzare impegni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 nov - 'Due cose sono importanti per l'Italia: la prima e' che negli ultimi due anni in particolare sono stati fatti significativi progressi in termini di riforme strutturali e di miglioramenti della produttivita', si e' rafforzato il prodotto potenziale; la seconda e' che essendo l'Italia il paese che beneficia maggiormente (in termini assoluti) delle risorse del Recovery Fund', c'e' un piano per la ripresa e resilienza che 'include un certo numero di misure e di cambiamenti che devono avvenire e la nostra speranza, dal punto di vista della politica monetaria' e' che tutto questo sia realizzato. Lo ha detto la presidente Bce Lagarde all'Europarlamento rispondendo a una domanda sulla situazione italiana. Lagarde ha aggiunto che c'e' una 'grande opportunita' per dimostrare che dal punto di vista della politica di bilancio e strutturale ci sia una forte determinazione che spinga l'Italia a migliorare la situazione economica'.

