Pnrr: in corso a Palazzo Chigi riunione cabina di regia, presiede Foti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia sul Pnrr.

All'ordine del giorno, a quanto si apprende, la proposta di revisione del Piano. Alla riunione, presieduta dal ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano i ministri e Sottosegretari competenti. Presente la Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani, e l'Unione delle Province d'Italia.

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