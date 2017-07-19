Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Pnrr: in corso a Palazzo Chigi riunione cabina di regia, presiede Foti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 giu - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia sul Pnrr.

            All'ordine del giorno, a quanto si apprende, la proposta di revisione del Piano. Alla riunione, presieduta dal ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano i ministri e Sottosegretari competenti. Presente la Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani, e l'Unione delle Province d'Italia.

            fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 03-06-26 12:21:24 (0314)GOV,PA,FONUE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.