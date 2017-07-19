Pnrr: Gse, per efficientamento case popolari soddisfatte domande per 1,57 mld

Pervenute 286 richieste di cui 127 finanziate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Quasi 1,57 miliardi di euro che rispondono a 124 richieste finanziate relative a 1.980 edifici e 25.300 alloggi. Sono i numeri - illustrati dall'ad del Gse, Vinicio Mose' Vigilante, alla conferenza stampa sulla 'Riqualificazione energetica dell'edilizia popolare con il Pnrr' - della misura del Pnrr relativa all'efficientamento dell'edilizia popolare.

Complessivamente sono pervenute 271 richieste valide (a cui si aggiungono 15 rigettate), per 4.517 edifici e 61.500 alloggi. Le domande inevase sono state 147, relative a 2.832 edifici.

Il numero maggiore di richieste in elenco e' pervenuto dalla Puglia (91) e dalla Lombardia (38), per rispettivamente 1,18 miliardi e 430 milioni di euro richiesti. Le Regioni sono in pole position anche per numero di domande ammesse, con 37 in Puglia (508 milioni) e 25 in Lombardia (285 milioni), seguite dal Lazio (16 domande per 238 milioni di euro).

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