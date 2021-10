Pnrr: Giovannini, gia' impegnato il 75% delle risorse assegnate al Mims

Fondo complementare, gia' assegnati i 10 mld di competenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - "Per quanto riguarda gli investimenti (del Pnrr, ndr) siamo decisamente il primo ministero. Perche' dei nostri 62 miliardi, ne abbiamo gia' impegnati - attraverso accordi con regioni, citta' e Ferrovie dello Stato - circa il 75%; e nei prossimi giorni arriveremo al 92%". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini intervistato nell'ambito del 'Made in Italy Challenge 2022', in partnership con Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky. Il ministro ha poi aggiunto che "giusto oggi, abbiamo rendicontato al Mef che i 10 miliardi di nostra competenza del fondo complementare sono gia' stati assegnati".

Fro

(RADIOCOR) 06-10-21 18:17:12 (0608)PA,INF,EURO,FONUE 5 NNNN