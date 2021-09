Pnrr: Gentiloni, sicuro che governo Draghi e imprese saranno all'altezza sfida

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - "Della politica italiana non parlo per contratto. Mi sembra tuttavia che l'Italia sia ottimamente attrezzata per affrontare la transizione, ha grandi imprese in un ruolo di avanguardia su scala mondiale, ha un'economia circolare ben avviata, ha un sistema di Pmi innovative e quindi ha tutte le carte in regola. Ora deve cogliere questa opportunita' che per dimensioni di risorse e' maggiore di altri Paesi con il Pnrr.

Io sono fiducioso che il governo Draghi e il ruolo delle imprese saranno all'altezza di questa sfida'. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, nel corso dell'evento 'Transizione green, inevitabile opportunita'', organizzato da McKinsey & Company in media partnership con Sky Tg24. L'evento si tiene nell'ambito degli incontri promossi dal ministero per la Transizione ecologica in occasione della Pre-Cop26 di Milano, la riunione delle Nazioni Unite preparatoria alla Conferenza delle parti sul clima (Cop26) che si terra' a novembre a Glasgow.

