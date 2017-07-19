Pnrr: Fumarola, e' stato una grande occasione, colta in parte

Ora costruire un ponte tra Governo e parti sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 03 lug - "Il Pnrr e' ormai al capolinea. E' stato una grande occasione, colta in parte". E' la valutazione espressa dalla segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, nel suo intervento al congresso nazionale della Uil. Il Piano, ha sottolineato, "ha mosso risorse, cantieri, progetti, aspettative. Ma il punto vero e' cosa restera'. Noi diciamo che il Pnrr deve essere un ponte verso un nuovo modello di sviluppo, non una parentesi. Un ponte con pilastri piantati nella buona occupazione, nella coesione territoriale e sociale, nella partecipazione di ogni soggetto competente e responsabile al bene comune. Per costruire questo ponte serve un accordo di responsabilita' tra Governo e parti sociali. Questo significa indicare insieme obiettivi strategici e perseguirli con coerenza".

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