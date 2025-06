Pnrr: Foti, stiamo analizzando situazione reale del Piano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'La Commissione europea ha ribadito che non vi e' derogabilita' per quanto riguarda la realizzazione degli interventi'. Cosi' ha risposto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti, oggi al question time del Senato. 'Noi, con tutte le amministrazioni, stiamo analizzando la situazione reale del Pnrr, con le relative misure, per vedere se e quali modifiche poter introdurre in quella che evidentemente non puo' essere che l'ultima occasione per definire un quadro diverso dall'attuale', ha detto Foti. 'Ma l'obiettivo di fondo e' mantenere inalterata l'ambizione del piano cosi' com'e' stato pensato e cosi' com'e' all'attenzione di tutti', ha concluso il ministro.

Dca

(RADIOCOR) 12-06-25 16:49:13 (0582)GOV,PA,FONUE 5 NNNN