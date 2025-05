Pnrr: Foti, proporremo nuova revisione con modifiche anche strutturali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "Non appena sara' conclusa la vicenda della settima rata, cioe' sara' stata approvata dalla Commissione la modifica, noi prenderemo contatto con la Commissione europea per allargare le modifiche, con una nuova revisione, a tutto quel pacchetto di modifiche che in questo momento non sono state illustrate ne' in questa sede, ne' in altre sedi. E' evidente che di queste modifiche, alcune delle quali, queste si', saranno strutturali su alcuni dei settori che in questo momento sono oggetto di preoccupazione, verra' data notizia al Parlamento e ne discuteremo in tale sede". Cosi' il ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Tommaso Foti, nelle comunicazioni in Senato sulla proposta gia' avanzata di revisione del Pnrr.

