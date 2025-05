Pnrr: Foti, proporremo nuova revisione con modifiche anche strutturali -2

Con Anci emersi 'nodi' tempi collaudo lavori e metropolitane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Il Ministro ha riferito di un colloquio avuto ieri con il presidente dell'Anci in cui "ci e' stata rappresentata la necessita' che, per raggiungere alcuni obiettivi, si introducano nuove modifiche su alcune milestone della nona e della decima rata". E' "evidente - ha aggiunto - che vi sono anche difficolta' operative. Ne cito una soltanto: la differenza tra conclusione dei lavori e collaudo dei lavori, che evidentemente hanno una scansione temporale molto differente". Foti ha aggiunto che "ci e' stato altresi' chiesto di intervenire per quanto riguarda la realizzazione, ad esempio, di alcune strutture metropolitane nelle grandi citta', perche', rispetto alle previsioni iniziali, sono stati riscontrati problemi che evidentemente non sono risolubili entro il 30 giugno, nel senso che non e' possibile attivare quelle linee entro il 30 giugno. Ma in questo caso ci e' stato anche detto che i Comuni potrebbero indicarci misure che possono entrare nel Pnrr per assolvere alla scadenza del 30 giugno, liberando quindi quelle risorse che oggi sono impegnate sul bilancio dello Stato e finanziare, parimenti, con quelle risorse la conclusione dei lavori".

nep

(RADIOCOR) 22-05-25 12:14:18 (0377)GOV,PA,INF 5 NNNN