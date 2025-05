Pnrr: Foti, piu' giorni a Parlamento quando modifiche piu' ampie

'Questo Governo ha cambiato in tutto 28 mld su 194 previsti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - "Quando ci sara' la modifica piu' ampia, la revisione piu' ampia, cerchero' di farmi carico di lasciare qualche giorno in piu' al Parlamento". Cosi' il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, replicando, nell'Aula della Camera, a quanti criticavano l'Esecutivo di aver effettuato modifiche non trasparenti al Pnrr o di aver lasciato poco tempo al Parlamento per valutarle. Il ministro e' intervenuto nell'Aula della Camera per le comunicazioni del Governo sulla revisione agli investimenti e alle riforme del Pnrr.

Foti ha, tra l'altro, puntualizzato: "Ma questo Governo ha cambiato in tutto 28 miliardi sui 194 miliardi che erano previsti".

Bof

