Pnrr: Foti, per nuova revisione puntiamo su tre leve (Sole 24 Ore)

In Europa lavorare per abbattere i dazi interni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - Il Governo e' al lavoro per una nuova revisione del Pnrr. Lo indica il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti in un'intervista al Sole 24 Ore.

"Stiamo lavorando per una rimodulazione del Pnrr che ottimizzi le risorse e consenta un utilizzo da parte di tutti i destinatari non teorico, ma pratico. Per le imprese, il nostro obiettivo e' quello di accelerare sull'innovazione, sulla competitivita' e sulle competenze.Su queste tre leve si basera' la revisione, anche per consentire di aprire ai mercati che hanno la possibilita' di ripagarci, con gli interessi, il prezzo dei dazi americani". Il Governo italiano ha appena incassato la settima rata dalla Ue pari a 18,3 miliardi. "Stiamo verificando misura per misura quali possono centrare gli obiettivi e quali strade alternative possono essere imboccate per evitare tagli alla dimensione finanziaria del Piano, anche sfruttando tutti gli strumenti suggeriti dalla Commissione Ue. Ma e' altrettanto importante, visto il contesto geopolitico, il confronto che stiamo conducendo a livello europeo per abbattere i dazi interni: vanno approvati i pacchetti omnibus per le semplificazioni e auspichiamo un intervento per contrastare gli effetti della svalutazione del dollaro rispetto all'euro". Il ministro risponde anche sulla Missione del Pnrr che riguarda il settore della Salute. Io ho il dovere di avere fiducia in organi dello Stato, come le Regioni e i loro presidenti, che mi hanno sempre confermato che avrebbero raggiunto gli obiettivi che erano stati allora assegnati per quanto riguarda il filone 'ospedale sicuro', le case e gli ospedali di comunita' e l'acquisto di apparecchiature. All'ultima cabina di regia dedicata e' seguito un impegno formale scritto. Venerdi' ho scritto a tutti i presidenti di Regione perche' entro il 27 agosto ci comunichino gli interventi che riusciranno a concludere. E' inutile voler attribuire al governo una responsabilita' che non e' del governo".

