Pnrr: Foti, ITS Academy superano obiettivi Piano, oltre 40mila studenti iscritti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - 'Il laboratorio Smart Cities della Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilita', inaugurato oggi a Prato presso la sede della Multiutility Estra, e' un esempio concreto di uno dei tanti investimenti del PNRR volti a favorire lo sviluppo di innovazione, competenze e opportunita' per i giovani'. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti all'inaugurazione del laboratorio. 'La Control Room realizzata consentira' agli studenti di formarsi utilizzando le stesse tecnologie impiegate da imprese e pubbliche amministrazioni per la gestione delle Smart Cities e dei sistemi energetici complessi', prosegue Foti. 'Per sostenere e rafforzare la crescita del sistema degli Its, il Pnrr ha stanziato 1,5 miliardi di euro. Un investimento che sta gia' producendo risultati concreti: gli iscritti agli Its sono passati dai circa 11mila del 2020 agli oltre 40mila attuali, superando ampiamente il target Pnrr fissato a 22mila studenti. Questa iniziativa - conclude il Ministro - conferma il valore del modello ITS Academy, capace di mettere in rete formazione e impresa, preparando tecnici altamente qualificati e contribuendo alla competitivita' del sistema produttivo italiano'.

com-Dca.

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