Pnrr: Foti, incassati 166 miliardi, raggiungeremo anche obiettivi decima rata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'A oggi abbiamo incassato 166 miliardi, che sono l'85% della dotazione dell'intero piano. Non lo dico io, lo dicono altri, dal Fondo Monetario Internazionale all'Ocse, passando per le agenzie di rating, per la Banca centrale europea, per finire con il direttore generale, abbiamo avuto la considerazione di essere ilPpiano nazionale di ripresa e resilienza piu' resiliente e migliore di tutta Europa'. Cosi' il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, oggi, rispondendo al question time alla Camera sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, anche al fine dell'erogazione della decima rata da parte della Commissione europea. 'Confermo che al 30 giugno 2026 sono stati rendicontati alla commissione gia' 70 di 159 obiettivi che dobbiamo raggiungere entro il 31 agosto', ha aggiunto il ministro. 'Non sono il mago Otelma e quindi non posso prevedere in questo momento come finira', ma posso assicurare che l'Italia raggiungera' anche gli obiettivi della decima rata e quindi avremo liquidato 194,4 miliardi sui 194,4 miliardi previsti', ha concluso Foti.

Dca.

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