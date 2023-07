Pnrr: Fitto, rendere strutturale finanziamento Repower Eu su energia e famiglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - 'La revisione del piano parte dal Repower Eu. Stiamo mettendo in campo una proposta concreta da portare a breve alla vostra attenzione. Due le priorita' in modo particolare: quella relativa alla infrastrutturazione che rafforzi la rete dal punto di vista del miglioramento della capacita' energetica nel nostro Paese e, in secondo luogo, un sistema che possa rafforzare dal punto di vista dell'efficientamento energetico il lavoro e l'impegno di azione delle imprese e delle famiglie'. Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato sulla relazione al Pnrr. 'Cosa vuol dire oggi aver gia' impegnato 122 miliardi a debito complessivamente? Vuol dire che il capitolo Repower Eu per il nostro Paese, a differenza di quello che accadra' per tutti gli altri Paesi, e' un capitolo che potra' beneficiare esclusivamente di 2,7 miliardi. Dobbiamo quindi comprendere quali sono gli spazi di manovra per rendere strutturale invece un finanziamento sul Repower Eu e quindi essere competitivi con gli altri Paesi europei. Questo e' il lavoro che nei prossimi giorni porteremo avanti e che sicuramente rappresentera' una occasione importante per costruire il punto centrale della revisione del piano insieme a una revisione complessiva degli obiettivi al giugno del 2026', ha concluso Fitto.

Dca

(RADIOCOR) 19-07-23 15:55:08 (0493)ENE,PA,FONUE 5 NNNN