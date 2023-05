Pnrr: Fitto, nessun ritardo su modifiche, siamo nei termini previsti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - 'Al momento solo 5 Paesi europei hanno presentato le modifiche del Piano con il 'RePower': questo da' l'idea che non solamente siamo assolutamente nei termini previsti, che sono quelli del 31 agosto, come la commissione europea ha piu' volte sottolineato quindi. Spesso sento parlare di ritardi ma dovremmo inquadrarli con degli esempi specifici'. Cosi' il ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto, nel corso di una conferenza stampa sul Pnrr. 'Penso che sia altrettanto importante sottolineare il fatto che la complessita' del lavoro della modifica del nostro piano e' certamente differente rispetto ad altri Paesi', ha sottolineato Fitto.

Anche in materia di governance, ha spiegato, "spesso ascoltiamo critiche sul ritardo presunto di questa governance. Sarebbe opportuno avere degli elementi che obiettivamente non emergono e non ci sono".

Fil

(RADIOCOR) 31-05-23 17:23:21 (0563)PA,EURO,FONUE 5 NNNN