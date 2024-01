Pnrr: Ferraris (Fs), boost per infrastrutture, noi in linea, spesi 7 mld nel 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - "E' chiaro che il Pnrr ha rappresentato un boost per gli investimenti infrastrutturali. Come Ferrovie siamo i destinatari di una quota importante delle risorse, in termini relativi siamo quelli che abbiamo ricevuto di piu', 25 miliardi di euro; al 31 dicembre del 2023 abbiamo speso piu' di 7 mld di euro, siamo in linea con il nostro programma, anzi leggermente in avanti". Cosi' Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs italiane intervenuto al convegno di Confindustria "Insieme per la competitivita' del paese". "Dobbiamo spendere 18 mld entro giugno 2026 - ha aggiunto Ferraris - ad oggi stiamo viaggiando secondo il programma di lavoro".

vmg

(RADIOCOR) 23-01-24 15:26:33 (0464)INF,FONUE 5 NNNN