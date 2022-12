Pnrr: Fedriga, fase difficile e tempi stretti, coinvolgere Regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 dic - 'Piu' che buchi direi che oggi siamo di fronte a una dotazione difficile che e' quella della realizzazione delle opere, mentre la prima fase era piu' che altro legata alle riforme che sono state fatte in modo importante. E' una fase estremamente difficile per un problema strutturale del Paese, cioe' la capacita' di realizzazione delle opere stesse.

Quindi non penso che si siano dei buchi prima, e delle mancanze dopo, penso che dobbiamo lavorare insieme perche' il tempo e' molto stretto'. Cosi' il governatore del Friuli Venezia-Giulia, e presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un evento a Milano, a chi gli chiedeva se il governo precedente avesse lasciato 'buchi' negli obiettivi del Pnrr, come sostenuto da alcuni esponenti del governo Meloni. 'Se devo trovare una criticita' che c'e' stata, nata con il governo Conte 2 - prosegue - e' quella di non coinvolgere le Regioni. Questo ha portato a un disallineamento tra le istituzioni e un rallentamento che vedremo nel Pnrr. Noi come sistema delle Regioni diamo la disponibilita' a collaborare ma chiediamo di essere coinvolti perche', se questo non avviene, per noi e' molto piu' comodo perche' guardiamo tutto da lontano, ma sara' un problema per il Paese se le opere non si realizzano'.

Enr-Ppa

