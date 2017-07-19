Pnrr: Corte Conti, su attuazione Comuni primi, impegnato 59,2% risorse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - I dati presi in esame, fortemente condizionati dalla tipologia di intervento, confermano un avanzamento meno rapido (30,1%) dei progetti legati all'attuazione di lavori pubblici, che assorbono la quota maggiore di risorse (circa 40 miliardi, pari al 68%), in virtu' della loro complessita' realizzativa e della connessa dilatazione dei tempi di esecuzione. L'acquisto o la realizzazione di servizi (seconda voce per importi, pari a 11 miliardi), presenta un utilizzo di risorse pari al 37,8%. Il livello di utilizzo per la concessione di contributi e' del 41%, quello per l'acquisto di beni e' pari al 44,9%. Le realizzazioni, secondo la Corte, possono aver risentito dell'andamento dei trasferimenti dalle amministrazioni titolari che, alla data di osservazione, hanno erogato ai soggetti attuatori 11,9 miliardi. Il confronto tra pagamenti degli enti a valere sul Pnrr (15,1 miliardi) e trasferimenti ricevuti evidenzia come il comparto degli enti territoriali abbia anticipato oltre 3,2 miliardi. L'analisi dell'avanzamento procedurale, ristretta a un sottoinsieme di 42.867 progetti per i quali erano disponibili tutte le informazioni (per un valore complessivo di quasi 5,8 miliardi) mostra che la maggioranza degli interventi si colloca nelle fasi di esecuzione (32.311 progetti, pari al 75,4% del totale) e in quelle di collaudo/verifica di regolare esecuzione (10.289 progetti, pari a circa il 24%).

Qualche preoccupazione legata ai tempi di completamento degli interventi emerge dal controllo effettuato dalle Sezioni regionali: i dati sul rispetto del cronoprogramma indicano la presenza di lievi ritardi per circa la meta' dei progetti, con una media ponderata dei tempi di realizzazione che, nella maggioranza dei casi, evidenzia tuttavia un recupero dei ritardi iniziali durante la fase in corso, lasciando presupporre un'accelerazione nella realizzazione del cronoprogramma da parte dei soggetti attuatori, in vista delle scadenze prefissate.

